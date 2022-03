La minute insolite : un iPhone retrouvé après 10 ans passés dans une toilette

Becki Beckmann, une Américaine vivant dans le Maryland, a perdu son téléphone lors de la nuit d’Halloween, en 2012. Ne parvenant plus à remettre la main dessus, elle décide logiquement d’en acheter un nouveau. Sans se douter que le téléphone était en réalité tombé dans ses toilettes.

Dix ans plus tard, un problème de tuyauterie alerte le couple. Le mari de Becki raconte avoir entendu des bruits étranges provenant des WC. “Au départ, nous avons pointé du doigt le fait que les toilettes étaient vieilles ou que la construction de la maison était loin d’être parfaite.”

Mais le problème était évidemment tout autre. L’iPhone était en réalité coincé dans les canalisations. Comme on peut le voir sur l’image partagée par le couple sur Facebook, l’iPhone 4S ne fonctionne plus, et la face arrière est détachée. Mais dans l’ensemble, pour un appareil qui est resté coincé 10 ans, on pouvait s’attendre à pire.

L’histoire ne dit pas si Apple est entré en contact avec le couple. Mais la publication sur Facebook a bien fait rire les internautes. Plus de 700 commentaires ont été publiés, la plupart se demandant comment tout cela est possible.