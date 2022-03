La minute insolite : un inventeur solutionne une des plus grandes erreurs d’Apple

Si vous possédez une Magic Mouse, soit la souris de la marque à la pomme, vous savez qu’il est impossible de l’utiliser lorsqu’elle charge… tout simplement, car Apple a fait le choix plutôt étrange de placer le port Lightning sous la souris.

Face à cette décision qui n’a toujours pas été modifiée (la souris est toujours en vente et n’a pas changé depuis 2015), un inventeur a mis au point un système permettant de recharger la souris tout en continuant de l’utiliser.

Cela passe par une pièce, imprimée en 3D, et deux billes pour permettre à la Magic Mouse de glisser. Résultat : plus de 4 millions de vues sur TikTok, et des commentaires à la fois emballés, et ironisant sur le nom du compte “Unnecessary inventions”, soit des inventions pas nécessaires. En effet, dans ce cas-ci, il s’agit d’une solution plus que nécessaire. Quitte à obtenir, au final, un produit qui ressemble fortement au souris de l’époque.