La minute insolite : un enfant de deux ans commande 31 cheeseburgers

Alors que sa mère travaillait, un petit américain de deux ans s’est jeté sur l’application DoorDash pour une commande spéciale passée auprès de McDonald’s.

De son côté, Kelsey Burkhalter Golden, la maman du petit Barrett a reçu une notification indiquant que la commande allait prendre un peu plus de temps. Et pour cause, le petit avait commandé 31 cheeseburgers.

“J’ai alors vérifié sur l'application et j’ai vu qu’il avait effectivement commandé tout ça”, explique-t-elle à CNN. “J’ai 31 cheeseburgers de chez McDonald’s, si quelqu’un est intéressé. Apparemment, mon fils de 2 ans sait comment utiliser DoorDash”.

Kelsey a également indiqué que son fils avait laissé un pourboire de 16 dollars. La commande aura coûté 90 dollars. Et à défaut d’être remboursée, la famille a été invitée par l’entreprise américaine.