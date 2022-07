La minute insolite : un documentaire veut “sauver les Kevin” à travers le monde

Le 3 juin dernier avait lieu la Saint-Kevin. À cette occasion, Kevin Fafournoux, un motion designer, a dévoilé un projet de documentaire intitulé “Sauvons les Kevin”. Le but ? Briser les stéréotypes liés à ce prénom souvent moqué.

Devenu très populaire dans les années 90 grâce au film “Maman, j’ai raté l’avion”, dans lequel Macaulay Culkin interprétait l’inoubliable Kevin McCallister, le prénom est progressivement passé de mode et est devenu source de moquerie.

“On a commencé à voir émerger de plus en plus de sketchs et d’articles sur mon prénom, devenu équivalent de beauf, geek, illettré, relou, sujet de moquerie et de commentaires haineux”, explique Kevin Fafournoux sur la page Ulule du projet.

“Aujourd’hui, la tendance n’a pas tellement changé. On m’envoie toujours des blagues sur le sujet comme " le top 10 des pires prénoms " (dans lequel Kevin tient la 1ère place ") et on me partage aussi des sujets journalistiques qui font émerger ce phénomène de société qui crée une mauvaise image collective.”

D’où l’idée de ce documentaire de 52 minutes, qui a réussi sa campagne de financement participatif grâce à 484 contributeurs qui ont permis de doubler l’objectif de 8,000 euros. Le docu devrait donc voir le jour en 2023, “le temps de tourner les images, de monter le film et de faire toute la post-production”, explique le réalisateur.