La minute insolite : un collectionneur met en vente toutes les consoles de jeux vidéo de l’histoire

“Incroyable collection De Plus De 2200 Consoles” : c’est le nom de cette annonce eBay incroyable mais vraie.

Le vendeur y explique qu’il possède plus de 2000 consoles. “J’ai en ma possession 50 ans de consoles, de la première à la toute dernière. Le but est de réunir tous les modèles, toutes les couleurs, les versions, les éditions limitées commerciales, les éditions limitées sous réservation, les éditions que l’on ne peut gagner que sous forme de concours, les publicitaires , les packs, les bundles, les éditions européennes/jap/USA. Toutes ces consoles sont accompagnées de PVL, d’enseignes, de statues, de bornes, d’accessoires, quelques centaines de jeux pour toutes consoles confondues.”

Cette collection impressionnante, qui a débuté dans les années 90, a évolué au fil des années. Mais en 2011, le collectionneur y met fin “par manque de temps.” Pourtant, quelques années plus tard, après avoir revendu une partie, il explique être “retombé dans le piège” : “j’ai récupéré quasiment tout ce que j’avais vendu et encore plus jusqu’à maintenant.”

On vous épargne la liste complète des consoles en sa possession (vous la retrouverez par ici). Mais sachez qu’il faudra débourser 984.000 euros pour en faire l’acquisition.