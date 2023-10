La minute insolite : un chien se fait flasher en excès de vitesse au volant d’une voiture en Slovaquie

En Slovaquie, un chien a été photographié par un radar en excès de vitesse… C’est finalement son propriétaire qui recevra l’amende.

Les policiers de la région de Trnava ne devaient pas s’attendre à cette image après qu’un radar a photographié un excès de vitesse : un chien de chasse brun assis au volant d’une Skoda Kamiq. Quelques minutes plus tard, une patrouille de police a intercepté la voiture et la personne au volant (parce que c’était bien un être humain) qui se confond en excuses en disant que son chien a inopinément sauté sur ses genoux. Mais la vidéo de l’incident contredit cette version, comme l’explique BusinessInsider. En effet, l’homme de 31 ans qui a dépassé la limite de vitesse de 10 km/h, il n’y avait pas de mouvement soudain dans l’habitacle et le chien était donc bien au volant de la voiture.

La police de Trnava a posté l’image sur Facebook soulignant que "même un petit animal peut mettre votre vie et votre santé en danger au volant". Raison pour laquelle les conducteurs doivent s’assurer que leurs animaux sont toujours bien attachés à l’intérieur du véhicule avant de prendre la route.