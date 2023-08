Un chèque, daté du 19 mars 1976, cosigné par Steve Jobs et Steve Wozniak, les deux cofondateurs d’Apple, a récemment été mis en vente aux enchères par la maison RR Auction.

Le prix de départ était fixé à 50.000 dollars, ce qui était déjà bien plus que la valeur réelle du chèque, à savoir 116 dollars et 97 cent. Mais au-delà de la présence des deux signatures, ce chèque a une importance capitale dans l’histoire d’Apple, car il est adressé à Ramlor, Inc, une entreprise qui fabriquait des circuits imprimés.

Le chèque aurait donc été émis quelques jours avant le début de l’aventure Apple, dans un garage de Cupertino, dans le cadre de la construction de la première machine de l’entreprise : l’Apple 1.

Résultat, ce chèque, devenu objet historique malgré lui, a été vendu pour la somme de 135.261 dollars. Soit plus de 200 fois sa valeur initiale (ces 116 dollars de l’époque valant aujourd’hui un peu plus de 600 dollars).