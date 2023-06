La minute insolite : un chef interdit les clients végétaliens dans son restaurant

John Mountain, un chef australien, qui tient le restaurant Fyre situé Connolly, près de Perth, a pris une décision radicale. Désormais, les végétaliens ne sont plus les bienvenus dans son établissement.

"Malheureusement, tous les végans sont désormais bannis de Fyre pour des raisons de santé mentale. Nous vous remercions pour votre compréhension", a-t-il expliqué sur ses réseaux sociaux cette semaine. La raison de cette interdiction ? Une dispute avec une cliente, au sujet des options végans proposées par l’établissement.

Une dispute qui a laissé un goût amer au chef, au point de déclarer dans la presse locale que "tous les vegans peuvent aller se faire f*****." Il faut dire que la cliente, mécontente des solutions apportées par le chef (notamment des gnocchis et des légumes), a ensuite été se plaindre en ligne, écrivant notamment sur la page du restaurant : "J’espère voir des améliorations dans votre menu, car j’habite à Connolly depuis un certain temps et j’ai vu de nombreux restaurants aller et venir dans ce bâtiment et aucun d’entre eux n’a duré. Si vous n’évoluez pas avec votre temps, je ne crois pas que votre restaurant sera celui qui le fera."

Un mal pour un bien pour John Mountain, qui affirme que cette (mauvaise) publicité a fait parler de son restaurant, qui accueille désormais toujours plus de clients.