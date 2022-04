La minute insolite : un chat noir devient le maire de la ville de Hell

Si l’Enfer existe, il se trouve sans doute dans l’état du Michigan, aux États-Unis. C’est en tout cas le nom d’une petite ville de 72 habitants, Hell en anglais, où vient d’être élu pour un jour… un chat noir.

Et pas n’importe quel chat. Jinx, c’est son nom (soit l’inverse d’un porte-bonheur), est une star des réseaux sociaux, avec pas moins de 700.000 followers sur TikTok et 402.000 sur Instagram. Secouru en 2018, le chat est réputé pour ses grosses pattes et ses énormes yeux. Deux problèmes de naissance qui l’ont mené tout droit à la tête de la ville de Hell pendant 24 heures, ce dimanche 24 avril.

À noter que si vous souhaitez vous aussi devenir maire de la ville de Hell, cela ne vous coûtera que 100 dollars pour la journée, ou 25 dollars pour une heure. En échange, vous recevrez un tshirt, un mug, un certificat, ainsi qu’une toute petite parcelle de terre.