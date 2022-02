La minute insolite : un appartement de 7 m² mis en vente aux enchères à Londres

Selon The Guardian, “l’appartement est un exemple de ce que les experts disent être un phénomène croissant de petites maisons, entraîné par la flambée des loyers et des prix de l'immobilier. Les “microflats” deviennent de plus en plus recherchés et encore plus petits.”

En attendant la fin de l’enchère, le propriétaire loue l’appartement pour 800 livres par mois. “Le locataire actuel vit ailleurs la plupart du temps et ne passe qu'une ou deux nuits par semaine dans l'appartement, car il est plus proche du travail”, précise The Guardian.