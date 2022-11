La minute insolite : un Anglais pêche le plus gros poisson rouge du monde

Andy Hackett, un pêcheur britannique en vacances dans la région de Champagne en France, est parvenu à attraper un poisson rouge hors-norme, pesant plus de 30 kilos.

Le poisson rouge, surnommé “Carotte”, a lutté pendant 25 minutes avant d’être pêché par Andy Hackett. Carotte avait été placée dans le lac il y a plus de 20 ans, et n’avait jamais été attrapée jusqu’à présent.

“J'ai toujours su que la carotte était là-dedans, mais je n'aurais jamais pensé que je l'attraperais”, a déclaré le pêcheur. “Je savais que c'était un gros poisson quand il a pris mordu à mon appât et l’a baladé d'un côté à l'autre et de haut en bas. Puis il est arrivé à la surface à 30 ou 40 mètres et j'ai vu qu'il était orange. C'était génial de l'attraper, mais c'était aussi de la pure chance.”

Après une petite séance photo pour immortaliser le moment, le poisson a été relâché.