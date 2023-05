La minute insolite : un Américain tente de soigner son daltonisme avec des champignons hallucinogènes

Un Américain de 35 ans atteint de deutéranomalie (une forme de daltonisme qui se caractérise par une altération des cônes verts), a essayé de se soigner en consommant des champignons hallucinogènes riches en psilocybine.

La psilocybine est une substance psychoactive qui se trouve naturellement dans certains champignons, et qui peut provoquer des hallucinations. L’homme est un habitué des drogues, ayant déjà consommé du cannabis, du LSD, du DMT ou encore de la MDMA par le passé. Mais la psilocybine lui aurait permis d’améliorer sa perception des couleurs.

Selon des médecins d’un hôpital de Cleveland, qui se sont penchés sur son cas, le patient aurait obtenu de meilleurs scores au test d'Ishihara (qui permet de diagnostiquer le daltonisme), après avoir consommé les champignons.

Sans psilocybine, il obtient 14 sur 21 (une perception normale des couleurs est de 17). Après cinq grammes de champignons séchés, son score est passé à 15, puis à 18, et enfin à 19 quelques jours plus tard. Les tests plus sérieux menés ensuite par les médecins de Cleveland ont prouvé que plus d’un an après la prise des champignons, le score était de 16, ce qui signifie que la régression de son daltonisme est durable. Mais que les effets ont duré pendant 16 jours ou peut-être un peu plus.

Évidemment, les médecins soulignent que ce cas doit être considéré avec prudence, et rien ne justifie la prise de substances hallucinogènes pour améliorer sa vision.