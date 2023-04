La minute insolite : un américain dépense 2 millions de dollars pour se rajeunir biologiquement

Bryan Johnson, développeur technologique de 45 ans, vit à Venice, en Californie et tente de se rajeunir biologiquement.

Certains ont des rêves de richesse, d’autres d’immortalité et le haut du panier à les deux. Avec son "Project Blueprint", Bryan Johnson suit un programme très stricte, surveillé par une trentaine de médecins qui analysent chaque partie de son corps et son niveau de forme physique. Le but : rajeunir.

Il se réveille à 5h du matin, prend son premier repas une heure plus tard, suivi d’un second et dernier à 11h. Ceci, combiné à 54 pilules sélectionnées par des médecins en fonction des tests et des résultats. Ce n’est pas un programme de tout repos car le sport intense y a une grande place, il doit par exemple faire 20.000 sits up en une demi-heure. Il rappelle un peu le personnage de Chris Traeger dans Parks and Recreation ("Perkins !"), obsédé par la jeunesse éternelle.