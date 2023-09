La minute insolite : Tinder lance un abonnement à 499 dollars par mois, pour matcher avec l’Elite

L’application de rencontre lance un nouvel abonnement à 499 dollars par mois, accessible uniquement sur invitation.

Tinder Select, c’est son nom, permet d’envoyer des messages aux personnes avec lesquelles vous n'avez pas eu de match, tandis que les utilisateurs "les plus en vue" verront votre profil passer. En gros, c’est 500 dollars par mois pour se faire remarquer, au risque d’être encore plus relou pour les personnes qui ont décidé de ne pas matcher avec vous.

Tinder explique que ce nouvel abonnement n’est proposé qu'à moins de 1 % de ses utilisateurs qu'il considère comme "extrêmement actifs" et que les candidatures seront ouvertes au fur et à mesure. "Nous savons qu'il existe un sous-ensemble d'utilisateurs très engagés et actifs qui privilégient des moyens plus efficaces pour trouver des contacts", a déclaré Mark Van Ryswyk, chef de produit de Tinder. "Nous avons donc procédé à des tests approfondis et recueilli les commentaires de ce public au cours des derniers mois afin de mettre au point une offre entièrement nouvelle."

Pour info, les abonnés de Tinder Select pourront effectivement envoyer des messages directs aux personnes avec lesquelles ils n’ont pas matché, et ce jusqu'à deux fois par semaine. Mais le site web de l'entreprise précise toutefois que certains destinataires peuvent choisir de ne pas recevoir ces messages. Bref, le succès est loin d’être garanti.

Notons d’ailleurs que, si vous n’avez pas 500 euros par dépenser par mois dans une application de rencontre, les membres Tinder Platinum peuvent déjà envoyer des messages aux personnes qui leur plaisent avant qu'elles ne matchent, et ce pour 29,99 euros par mois "seulement."