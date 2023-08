La minute insolite : Tesla pense à votre chat avec ce panier en carton

Tesla, l’entreprise dirigée par l’excentrique Elon Musk, n’est pas avare en produits dérivés ridicules. On se souvient de l’eau de Cologne "Burnt Hair" (cheveux brûlés, rien que ça), du chargeur Wireless Charging Platform, du Cybertruck pour enfants ou encore de la Tequila Tesla.

À cette liste s’ajoute désormais un panier pour votre chat. "Arborant le look futuriste du Cybertruck, ce nid semi-ouvert pour chat, comprend du carton fin ondulé pour subvenir aux besoins journaliers et naturels des chats," nous explique la page officielle du produit. Bon, le panier n’est vendu qu’en Chine, et il n’a pas l’air très confortable. Mais pour plus ou moins 13 dollars, il ne fallait pas s’attendre à de la grande qualité.

Le produit a été repéré par un fan de Tesla, qui a partagé sa découverte sur X (ex-Twitter). On vous laisse admirer cette création ci-dessous.