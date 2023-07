La minute insolite : sur Tinder, la majorité des utilisateurs seraient déjà en couple

Une nouvelle étude révèle que près de 2/3 des utilisateurs inscrits sur l’application de rencontre seraient déjà en couple, voire mariés.

Menée par cinq chercheurs, l’étude se base sur les réponses de 1.387 utilisateurs de la plateforme, qui ont tous répondu à un questionnaire en ligne. À l’origine, elle avait pour but d’évaluer le niveau de satisfaction lié à l'utilisation de Tinder et le niveau de satisfaction lié aux rendez-vous hors ligne sur Tinder.

Mais en analysant les réponses, les chercheurs ont découvert que 65,3 % des utilisateurs de l'application étaient mariés ou "en couple", et seulement 50,3 % des utilisateurs de l'application l'utilisaient pour rencontrer quelqu'un hors ligne.

Pire encore, les résultats de l’étude démontrent que se plonger sur Tinder lors d’un passage difficile n’est pas toujours une bonne solution : "en général, les participants qui utilisent l'application pour faire face à des difficultés personnelles semblent plus susceptibles de signaler des niveaux d'insatisfaction plus élevés, ce qui suggère que les applications de rencontres sont un mauvais mécanisme d'adaptation et souligne la nécessité de traiter les problèmes ou les pathologies sous-jacents qui peuvent motiver leur utilisation.”

"Certaines personnes se sentent trompées par l'utilisation des applications de rencontres, car à chaque fois qu'une nouvelle plateforme est créée, les gens pensent qu'ils pourraient vraiment trouver quelqu'un", a déclaré Germano Vera Cruz, un des chercheurs, à NBC News. "Et puis les gens vont d'une plateforme à l'autre, mais à chaque fois qu'ils y sont, ils ne sont pas satisfaits."