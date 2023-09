La minute insolite : Stephen King est accro… à la chanson Mambo No. 5 de Lou Bega

Stephen King, LE roi de l’horreur, est de retour cette semaine dans les librairies anglophones avec son nouveau roman, Holly.

L’auteur, à qui l’on doit des chefs-d’œuvre de l’horreur et de l’épouvante comme Carrie, Simetierre, Misery ou encore Shining, est dans la réalité bien loin de l’image sombre de ses romans. Aujourd’hui âgé de 75 ans, King vit toujours avec sa femme Tabitha, et partage sa vie calme de septuagénaire sur les réseaux sociaux.

Une vie calme, sauf quand l’auteur écoute sa chanson préférée : Mambo No. 5 de Lou Bega. Oui, vous avez bien lu, le roi de l’horreur est un fan absolu de ce tube de 1999, à tel point que sa femme a bien failli le quitter, tellement il l’écoutait en boucle.

"Ma femme a menacé de divorcer. Je l'ai beaucoup joué. J'avais le dance remix. J'adorais ces trucs à durée prolongée, et j'en jouais les deux faces. Et l'une d'entre elles n'était qu'un instrumental", explique-t-il dans une interview accordée au magazine Rolling Stone. "J'ai joué ce morceau jusqu'à ce que ma femme me dise : "Encore une fois, et je te quitte."

Bref, la prochaine fois que vous frissonnerez devant un livre du King ou une adaptation au cinéma ou en série d’une de ses œuvres, rappelez-vous que l’auteur écoutait sans doute Lou Bega pendant ses sessions d’écriture.