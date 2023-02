La minute insolite : se chauffer grâce à un papier peint à infrarouges

Les Bilski, un couple d’Anglais de la ville de Hull, habitent une maison sans radiateurs. Car pour se chauffer, ils ont opté pour un papier peint électrique.

En effet, leur papier peint cache de fines feuilles métalliques, placées derrière le plâtre des murs, et qui sont reliés au réseau électrique de la maison. Ce sont ces plaques qui émettent des ondes infrarouges, et qui chauffent la maison. Et contrairement aux radiateurs classiques, qui réchauffent l’air, ces plaques chauffent des objets solides, ainsi que les êtres humains. "Ce papier peint électrique comporte deux bandes de cuivre de chaque côté, puis une couche de graphène, et lorsqu'il est alimenté en électricité, le graphène émet des infrarouges, qui agissent comme la chaleur du soleil”, explique l’expert Philip Steele.

Selon Kris Bilski, cette solution n’est pas moins chère qu’un radiateur classique (comptez environ 4.000 £ pour une maison typique avec trois chambres à coucher), mais l’installation de panneaux solaires pourrait l’aider à réduire sa facture d’électricité. D’ici là, ça lui évite déjà de dépendre du prix du gaz.