La minute insolite : savez-vous d’où vient le nom des barres chocolatées Snickers ?

Tout comme les M&M’s, les Mars, les Bounty, les Maltesers ou encore les Twix, les Snickers sont une création de la multinationale Mars Incorporated.

Mais avant de devenir un géant de l’agroalimentaire, Mars fut une petite entreprise créée en 1911 (d’abord sous le nom Mar-o-bar) par Franklin Clarence Mars et Ethel V. Mars, sa deuxième femme. Et leur premier produit phare fut le Milky Way, qu’on appelle chez nous le Mars (à ne pas confondre avec les Milky Way vendus chez nous, et vendus aux Etats-Unis sous le nom 3 Musketeers).

La confiserie devient rapidement la barre chocolatée la plus vendue de l’époque, ce qui permit au couple d’acheter une ferme de plus de 1200 hectares dans le Tennessee. Le nom de la ferme ? La Milky Way, évidemment.

Mais tout cela ne nous explique pas (encore) d’où provient le nom Snickers. Eh bien il s’agissait tout simplement du nom du cheval préféré d’Ethel, mort en 1930. Cette année-là, l’entreprise Mars avait une nouvelle barre chocolatée en préparation, mais pas encore de nom. En hommage au cheval, la barre chocolatée fut donc appelée Snickers.

À noter qu’au Royaume Uni, le Snickers a temporairement changé de nom entre 1967 et 1990, pour devenir Marathon Bar. La raison ? L’entreprise Mars trouvait que Snickers sonnait un peu trop comme le mot "knickers", un nom que donnent les Anglais aux petites culottes.