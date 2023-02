La minute insolite : Samsung veut cloner votre voix pour répondre aux appels à votre place

“Grâce au nouveau Bixby Custom Voice Creator, les utilisateurs peuvent enregistrer différentes phrases pour que Bixby les analyse et crée une copie générée par l'IA de leur voix et de leur ton. Actuellement disponible en coréen, cette voix générée devrait être compatible avec d'autres applications Samsung que les appels téléphoniques”, explique l’entreprise.

À l’heure actuelle, on ne sait pas si le résultat est à la hauteur, si le correspondant est alerté de l’utilisation de l’IA et si Samsung envisage une disponibilité dans d’autres langues et dans d’autres territoires. Mais l’option reste intéressante et à surveiller.