La minute insolite : “Samsung” est un mot de passe de plus en plus populaire

Une nouvelle étude, menée par le gestionnaire de mot de passe Nordpass, révèle que “Samsung” ou “samsung” s’impose de plus en plus dans la liste des mots de passe les plus utilisés.

Ce choix pour le moins simpliste est très utilisé dans une trentaine de pays, et est passé de la 198e place en 2019 à la 78e place en 2021. Il ne détrône donc pas le classique “123456” (et sa variante “123456789” qui n’est pas plus sécurisée), mais sa présence dans le top 100 a de quoi inquiéter.

Samsung n’est d’ailleurs pas la seule marque présente dans la liste de Nordpass. On retrouve également Nike, Adidas, ou encore Tiffany. Pire encore, des fans d’automobile se contentent de mot de passe comme “Kia” ou “Mini”.