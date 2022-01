La minute insolite : sa voiture coule, elle prend un selfie

Chaque jour, RTBF Tendance vous dévoile une info insolite, mais totalement vraie. Aujourd’hui, on prend la pause et on dit “cheese”.

Le sens des priorités

Le 16 janvier dernier à Ottawa, au Canada, une conductrice a perdu le contrôle de son véhicule et s’est retrouvée coincée sur la rivière Rideau, alors gelée. Les témoins de l’accident ont alors essayé d’aider la conductrice, et ont redoublé d’efforts lorsque la glace s’est fendue et le véhicule a lentement commencé à couler dans l’eau gelée.

Un kayak tenu par une corde a été lancé près de la conductrice. Sauf que celle-ci, qui était montée sur le toit du véhicule, a préféré immortaliser le moment plutôt que d’éviter de couler. Comme le prouve cette photo publiée sur Twitter, la conductrice a tenu à prendre un selfie, alors que les témoins tentaient de l’aider.

La conductrice, qui s’en est finalement sorti, a néanmoins été accusée de “conduite dangereuse d'un véhicule automobile en vertu du Code criminel du Canada.” Et la police d’Ottawa de rappeler qu’il n’y a pas de lac gelé 100% sûr et qu’il faut donc faire attention.