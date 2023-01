La minute insolite : que sont devenues les premières personnes cryogénisées ?

La cryogénisation, également appelée cryonie, est un procédé de conservation d’êtres humains, qui est le plus souvent utilisé dans des œuvres de science-fiction. Mais quelques personnes courageuses y ont réellement eu recours.

Et selon le site Big Think, tout ne s’est pas toujours passé comme prévu. En effet, le destin de certains "cryonautes" est pour le moins tragique. Les premiers "cobayes" datent des années 60, et on raconte que leur corps "collait comme une langue sur un poteau gelé" sur le lit de glace qui était utilisé à cette époque pour tenter de conserver les défunts.

Plus tard, d’autres corps furent placés dans une même capsule, mais c’est le manque d’argent qui leur fut fatal : la capsule avait été contrôlée sporadiquement pendant environ un an, "avant que les proches ne cessent de financer le projet. Au bout d’un moment, le scientifique laissa les corps dégeler à l’intérieur de la capsule et laissa le tout pourrir dans son coffre-fort."

Autre histoire tragique, celle d’un garçon de six ans, cryogénisé en 1974. "La capsule était bien entretenue par le père du garçon, mais lorsqu’elle a été ouverte, le corps du garçon s’est avéré fissuré. Le corps aurait été gelé trop rapidement. Le garçon a ensuite été décongelé, embaumé et enterré."

Si ces accidents sont dus à des erreurs humaines, et datent pour la plupart des années 60 et 70, la cryogénisation a depuis bien évolué. L’entreprise Alcor, spécialisée dans le domaine, accueille des chercheurs qui travaillent sur des méthodes pour améliorer le processus de cryogénisation, "augmentant les faibles probabilités que des sucettes glacées humaines soient un jour ramenées à la vie", explique non sans ironie Big Think. L’article souligne également que la conservation des corps humains est aujourd’hui de bien meilleure qualité, et qu’il n’est donc pas impossible qu’un corps soit en parfait état quand il sera décongelé par des experts dans le futur.

Du moins si on trouve d’ici là une méthode pour les réanimer…