La minute insolite : quand un meurtre vieux de 43 ans est enfin résolu en Floride

A l’époque, très peu de preuves ont pu être analysées (l’ADN n’étant pas encore utilisé dans les affaires criminelles) et personne n’est arrêté pour ce viol et ce meurtre.

Cependant, dans l’Ohio (un autre État américain), Ronald Eugène Richards, qui vivait à 12 maisons de celle des Bamforth, est arrêté pour viol et tentative de meurtre sur une autre femme. "C’était également le même MO que notre cas, et c’est ainsi qu’il est devenu une personne d’intérêt", a déclaré le détective de la police de Miramar, Johnathan Zeller selon Law and Crime.

Si en 1980 il n’y a pas assez de preuves pour arrêter Richards pour le meurtre d’Evelyn, il est envoyé en prison dans l’Ohio pour d’autres crimes violents. Aujourd’hui, grâce à l’analyse ADN, Richards a donc été inculpé d’agression sexuelle et de meurtre et sera prochainement extradé vers le comté de Broward pour être jugé.