La minute insolite : quand la Reine d’Angleterre prenait la défense de Snoop Dogg

Heureusement, pour le rappeur et ses fans anglais, la Reine Elizabeth II a décidé d’intervenir pour prendre sa défense. Dans une interview accordée au Guardian, Snoop Dogg raconte :

“Quand ils ont essayé de me chasser d'Angleterre, la reine a dit que ses petits-enfants adoraient Snoop Doggy Dogg, et qu'il n'avait rien fait de mal au Royaume-Uni, alors elle m'a donné la permission de rester. Ces petits-enfants ont grandi et sont devenus le prince William et Harry, j'ai donc eu de l'influence sur eux, et ils ont eu de l'influence sur leur grand-mère, ce qui m'a permis d'entrer dans ce beau pays. Ils aiment ma musique. Il y a un amour et un respect mutuels.”

On doute cependant que la Reine vienne une nouvelle fois à sa rescousse…