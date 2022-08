La minute insolite : pourquoi une narine se bouche plus vite que l’autre lorsque vous êtes malade ?

Vous l’avez sans doute déjà remarqué : nos narines sont rarement bouchées en même temps. La plupart du temps, une narine se bouche plus vite que l’autre, avant éventuellement d’avoir l’entièreté du nez congestionné.

Ce phénomène est dû à ce qu’on appelle le cycle nasal. En effet, nos narines fonctionnent certes en binôme, mais sur base d’une respiration alternée. Une narine s’ouvre donc plus que l’autre lors de la respiration.

Quand la muqueuse nasale gonfle d’un côté, elle se dégonfle de l’autre. Ce qu’on appelle la vasoconstriction et de vasodilatation. L’air passant bien mieux et plus rapidement du côté de la muqueuse dégonflée. Un basculement de narine a ensuite lieu, et ce toutes les une à cinq heures (un cycle moyen dure généralement 2h30).

Ce principe serait présent chez 80% de la population adulte. Ce qui explique pourquoi il nous arrive très souvent de n’avoir qu’une seule narine bouchée. En cas de rhume, le nez produit une plus grande quantité de muqueuse. Ce surplus va donc venir boucher le passage de l’air dans la narine active.