La minute insolite : pourquoi les fast-foods utilisent principalement les couleurs rouge et jaune

McDonald’s, Quick, Pizza Hut, Burger King : les chaînes de fast food qui utilisent du rouge et/ou du jaune pour leur logo et leur charte graphique sont nombreuses. Et il y’a évidemment une bonne raison derrière tout ça.

Comme l’explique le TikTokeur @vincent.ttcoach, le but est simple : jouer avec votre cerveau. Le rouge est une couleur stimulante, qui peut accélérer votre rythme cardiaque, et donc déclencher votre appétit. Tandis que le jaune, généralement associé au bonheur, est la couleur la plus visible de jour. Ce qui est bien pratique pour reconnaître le logo d’un fast food de loin.

McDonald’s est l’exemple parfait. Son logo, généralement placé bien en hauteur, est visible de très loin, de jour comme de nuit. Et comme le rappelle le tiktokeur, le langage des couleurs est communiqué au cerveau plus rapidement que des mots. Il s’agit donc, sans grande surprise, d’un moyen supplémentaire de vous faire craquer.