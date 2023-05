La minute insolite : pourquoi le beurre de cacahuète est-il interdit dans les cabines en avion ?

Le tweet, loin d’être anodin, a relancé le débat aux Etats-Unis, un pays où le beurre de cacahuète est extrêmement populaire. Le New York Times y a d’ailleurs consacré un article, tout comme le magazine Fortune. On y apprend notamment que pour la TSA, la Transportation Security Administration, si une matière peut être renversée, pulvérisée, étalée, pompée ou versée, alors elle est soumise à la limite des 100 ml.

De son côté, le magazine Fortune a interrogé un scientifique. Et le constat est formel : le beurre de cacahuètes et bel et bien un liquide. "Il s’agit d’un excellent exemple de fluide non newtonien, car il ne s'écoule pas aussi facilement que l'air ou l'eau, mais il s'écoule si une force suffisante est appliquée, comme lorsqu'un couteau l'étale sur du pain. La facilité avec laquelle il s'écoule dépend également de la température - vous avez peut-être déjà vu des gouttes de beurre de cacahuète après en avoir étalé sur des toasts chauds", explique le magazine.

Pour clore le débat, la TSA a publié un rappel sur son compte Instagram : "Un liquide n’a pas de forme, et épouse celle de son contenant." Il faut donc se limiter à 100 ml en cabine, ou transporter vos pots en soute.