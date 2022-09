La minute insolite : pourquoi la Reine Elizabeth II avait-elle refusé de s’asseoir sur le trône de fer de Game of Thrones ?

Lors d’une visite à Belfast en 2014, la Reine Elizabeth II avait fait un détour par les studios de tournage de la série Game of Thrones.

Évidemment, tout le monde s’attendait à voir la Reine sur le mythique trône de fer Royaume des Sept Couronnes, convoité par de nombreux personnages de la série et de la saga épique imaginée par George R. R. Martin.

Mais la Reine a décliné l’offre, préférant admirer le trône, composé de centaines d’épées, en restant debout face à lui. Et selon David Benioff, l'un des créateurs de la série, il ne s’agissait pas d’une question de confort. En effet, comme il l’a expliqué lors d’un passage dans le late show “Late Night with Seth Meyers”, Elizabeth II n’avait tout simplement pas le droit de s’y asseoir.

“La reine d'Angleterre n'a pas le droit de s'asseoir sur un trône étranger”, expliquait-il en 2015 à l’humoriste américain. “C'est une règle ésotérique que nous ne connaissions pas alors. Et visiblement, ce principe s'applique même si le trône est fictif.”

S’il visite les plateaux de la nouvelle série “House of the Dragon”, prequel de la série Game of Thrones, le nouveau roi Charles III devra donc également suivre le protocole.