La minute insolite : pour son jubilé, la Reine d’Angleterre a droit à sa propre mayonnaise

“C'est un moment extraordinaire pour la Reine et le grand public britannique, et nous voulons le célébrer avec deux de nos sauces les plus aimées et les plus historiques. Sortir des bouteilles en édition limitée à temps pour le Jubilé semblait être l'ajustement parfait”, précise-t-on du côté de Heinz.

On espère que la Reine appréciera le geste.