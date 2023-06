La minute insolite : pour protester contre les nouvelles décisions de Reddit, les trois plus gros subreddits ont trouvé une parade étonnante

Petit rappel des faits : depuis peu, Reddit, le réseau social qualifié de "frontpage of the internet" (soit la une de l’internet, à la manière d’un journal), a décidé de faire payer son API, qui permettait jusqu’alors aux développeurs tiers de tirer parti des fonctionnalités du site afin de proposer des applications dédiées sur l’App Store et le Google Play Store.

Ces applications, comme Apollo, étaient non seulement très appréciées, et bien mieux conçues que l’application Reddit officielle. Mais récemment, le PDG de la plateforme, Steve Huffman, a vu ces applications (pour certaines payantes) d’un très mauvais œil, et a donc décidé d’augmenter le prix de l’API, comme l’a fait Elon Musk sur Twitter (ce qui a eu pour conséquences de marquer la fin des applications Twitter tierces).

Mais sur Reddit, tout ne s’est pas passé comme prévu. Les modérateurs des plus gros subreddits ont tenu tête au PDG, et à l’heure actuelle, plusieurs communautés sont encore en "grève" (tout simplement en passant le subreddit en mode privé, ce qui le rend plus ou moins inactif). Quant aux plus importants subreddits, à savoir r/pics, r/gifs et r/aww, sur lesquelles les utilisateurs partagent respectivement des photos, des gifs et des photos d’animaux mignons, ils viennent de réouvrir. Mais leur fonctionnement a changé.