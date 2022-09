La minute insolite : pour étudier les corbeaux, les chercheurs utilisent des Chipito

" Les Cheetos ne sont pas une nourriture saine, mais les oiseaux en raffolent, en particulier les corbeaux. Pour observer le comportement du corbeau, vous n’avez qu’à placer des cheetos dans votre jardin. L’oiseau qui est attiré n’hésitera pas à revenir pour espérer en manger à nouveau", explique Esposito.

Évidemment, le but de l’étude n’était pas de rendre les corbeaux accros aux Chipito, mais bien de comparer le comportement des pies et des corbeaux. L’idée était de savoir si les pies, qui construisent leurs nids près de ceux des corbeaux en milieu urbain (pour plus de protection), étaient pénalisées au niveau de la nourriture. Une étude menée en 2016 et à découvrir par ici.