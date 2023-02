La minute insolite : où manger la meilleure pizza à New York ? Ce journaliste a tout noté depuis 2014

C’est un projet insolite mais pas totalement inintéressant qu’a créé le journaliste Liam Quigley en 2014. Baptisé “NYC Slice”, soit “les parts (de pizza) de NYC”, le projet recense toutes les pizzas englouties par Quigley.

Pas moins de 464 parts ont ainsi été commandées par le journaliste depuis 2014. Le tout est illustré par des graphiques et des cartes, à retrouver sur son site web. Ce qui lui permet de noter qu’en huit ans, le prix moyen d’une part a augmenté d’une cinquantaine de cents, passant de 2,52 dollars à 3 dollars. Un calcul qui ne prend pas en compte les fameuses parts de pizza à un dollar, qui n’ont évidemment pas vu leur prix évoluer.

“La part la plus chère était une part de pizza aux pepperoni à 6,53 $, vendue par Artichoke Basille's Pizza sur Times Square, et elle était correcte”, note le journaliste. “Je n'ai pas noté les parts pour éviter la controverse et les pots-de-vin. Mais ce que j'ai remarqué c’est le déclin de la quantité de sauce sur les parts. Je suis sûr qu'il s'agit d'une mesure économique, mais la qualité générale de la part moyenne dans la ville a définitivement souffert”, précise-t-il en tant qu’expert.

Si vous vous rendez dans la Big Apple prochainement, vous pouvez suivre le projet NYC Slice sur Instagram, ou vous rendre à ces adresses qui sont, selon Liam Quigley, les meilleures (bien qu’il ne s’agisse pas d’un classement) :