La minute insolite : on consommait déjà des drogues hallucinogènes il y a 3000 ans

Les deux premières substances sont connues pour provoquer des délires, des hallucinations et une altération de la perception sensorielle. Quant à l’éphédrine, il s’agit d’un stimulant dérivé de certaines espèces d’arbustes et de pins, qui peut accroître l’excitation, la vigilance et l’activité physique. Toujours selon l’étude, la présence de ces alcaloïdes pourrait être due à la consommation de certaines morelles, comme la mandragore, la jusquiame, la pomme d’épine, et le pin commun.

Les auteurs supposent que ces plantes médicinales ont dû être utilisées dans le cadre de cérémonies rituelles pratiquées par un chaman. En effet, ces cheveux ont été préservés dans une boîte en bois, sur laquelle on retrouve des cercles concentriques. Ceux-ci pourraient représenter des yeux et être une métaphore de la vision intérieure liée à un état de conscience induit par la drogue.