Concernant les suicides, on appelle ça le “Birthday blues”, soit le blues de l’anniversaire. Au total, l’étude s’est penchée sur plus de 2,380,997 morts. L'excès de décès le jour de l’anniversaire était similaire chez les hommes (14,0 %) et les femmes (13,6 %). Lorsqu'il était différencié par groupe d'âge, l'excédent variait entre 11 % et 18 % chez les hommes et les femmes de plus de 60 ans.

“Nous avons conclu que les anniversaires se terminent par une mort plus fréquemment que ce à quoi on pourrait s'attendre”, concluent les chercheurs. Ce qui vient contredire l’idée que les gens ont tendance à “retarder” leur mort ou à l’avancer afin d’éviter leur anniversaire.