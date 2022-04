La minute insolite : Nintendo ne veut plus de vos “nudes”

La Switch de Nintendo a connu récemment une petite mise à jour, numérotée 14.1.1. Au programme, “des améliorations générales à la stabilité du système pour améliorer l'expérience utilisateur”… mais ce n’est pas tout.

Le compte Twitter OatmealDome a en effet été fouiller un peu plus loin que l’annonce de Nintendo, et a découvert que l’entreprise japonaise a ajouté de nouveaux termes à sa liste des mots interdits. Après “KKK”, “nazi”, “esclave” ou encore “coronavirus” et “covid”, logiquement interdits en septembre 2020, Nintendo bannit cette fois le terme “sendnudes”, et ce dans toutes les langues.

Votre nom de profil ne pourra donc plus être un moyen de récupérer des photos dénudées, au détour d’une partie en ligne de Mario Kart 8 ou Super Smash Bros Ultimate, par exemple. Et si vous pensiez pouvoir échapper à la censure de Nintendo, sachez que le terme a été interdit dans toutes les langues.

En même temps, c’est à se demander si la technique a déjà un jour fonctionné…