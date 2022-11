Que vous soyez un fan de boxe ou pas, vous vous rappelez très probablement du match opposant Mike Tyson et Evander Holyfield.

Cet affrontement, qui a eu lieu en 1997, avait marqué les esprits. Et pour cause, car Tyson avait décidé de mordre l’oreille de son adversaire, et de lui arracher un bout.