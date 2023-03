La minute insolite : Microsoft transforme la Xbox Series S en grille-pain

Après avoir transformé la Xbox Series X en frigo et la Xbox Series S en valise, Microsoft continue d’imaginer n’importe quoi à partir du design de ses consoles. La preuve avec l’arrivée d’un nouvel objet : un grille-pain.

Malheureusement, il n’y en aura pas pour tout le monde. Le grille-pain, vendu au prix de 60 euros, a été produit en quantité limitée, et pour la France et la Belgique, les précommandes sont déjà clôturées. De plus, le produit n’a pas encore été officialisé par la firme de Redmond.

Mais on imagine que d’autres objets verront prochainement le jour. Une garde-robe Xbox ? Une niche pour chien ? Des haut-parleurs ? Tout est possible chez Microsoft.