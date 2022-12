La minute insolite : Microsoft lance un manteau pour votre manette Xbox

L’hiver arrive et Microsoft pense à tout, en proposant un petit hoodie qui viendra réchauffer votre manette Xbox.

On le sait, la firme de Redmond aime proposer des produits dérivés insolites (comme ses fameux pulls moches de Noël), et le dernier en date est encore plus atypique. Le “Xbox Mini Controller Hoodie”, c’est son nom, est donc un petit manteau à capuche, à placer sur votre manette Xbox Series X/S.

La description du produit, qui n’est donc pas une blague, annonce que ce petit manteau “comprend une fermeture éclair et de minuscules manches pour votre manette.”

L’accessoire, qui ne sera pas livré avant février 2023, est disponible en deux couleurs, et vous coûtera 25 euros. Notons que Microsoft propose également des hoodies pour vos canettes, et des planches à découper Xbox…