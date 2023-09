La minute insolite : même le Pictionary se met à l’intelligence artificielle

Le célèbre jeu de société de Mattel évolue, une fois encore. Après les éditions à thème (comme Harry Potter), ou le Pictionary Air (qui vous proposait de dessiner dans le vide, et d’ensuite voir votre chef-d’œuvre s’afficher sur votre smartphone), voici venir Pictionary vs. AI.

Comme son nom l’indique, cette nouvelle version mise tout sur l’intelligence artificielle, et surtout sa capacité à reconnaître et analyser vos croquis rapides (et souvent ratés, il faut bien l’avouer). En effet, dans cette nouvelle déclinaison, les joueurs tirent des cartes qui leur attribuent un mot donné, puis dessinent ce mot avant de laisser une application web deviner ce qu'ils ont dessiné. L'application utilise l’appareil photo de votre smartphone pour analyser le dessin. Si elle y parvient, vous gagnez des points. À vous donc de prédire sur l’IA sera suffisamment intelligente pour décrypter votre œuvre.