Le jeu, intitulé "Grimace’s Birthday", a techniquement été développé pour le web. Il est possible d’y jouer sur votre ordinateur ou votre smartphone à cette adresse. Mais si vous possédez une console Analogue Pocket, qui modernise la Game Boy de Nintendo, il est tout à fait possible d’installer le ROM du jeu et d’y jouer "à l’ancienne", comme l’a prouvé le site Ars Technica.

Bon, niveau gameplay et originalité, on repassera. Grimace’s Birthday est un jeu basique, dans lequel Grimace fait du skateboard (pourquoi pas), et part à la recherche de ses amis disparus.