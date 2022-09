La minute insolite : McDonald’s lance un Happy Meal pour adultes

Pour tous les adultes nostalgiques du Happy Meal, McDonald’s lance une version spéciale, en association avec Cactus Plant Flea Market, une marque de streetwear.

Le menu, en édition limitée, sera proposé dans certains restaurants américains de la chaîne. On y trouvera un burger Big Mac ou une boîte de 10 nuggets de poulet, des frites et une boisson. Le tout dans une boîte qui rend hommage aux personnages imaginé par McDonald’s dans les années 80, comme Grimace, Hamburglar et Birdie.

Les trois personnages seront d’ailleurs déclinés en figurines (ainsi qu’un nouveau personnage, Cactus Buddy), car un Happy Meal sans jouet n’est pas un Happy Meal.

L’opération ne devrait pas s’étendre à l’international, mais on se doute que les figurines ainsi que la boîte finiront par atterrir sur eBay.