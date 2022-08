La minute insolite : Mark Zuckerberg vend une photo de lui en NFT

Acheter une photo d’un jeune Mark Zuckerbgerg, ça vous tente ? Ou vous trouvez ça malsain ? Peu importe, le fondateur de Facebook s’en moque et se tourne vers les NFT.

“À l’occasion de l’arrivée des NFT sur Instagram dans 100 pays supplémentaires ; et le lancement de nouvelles intégrations avec Coinbase et Dapper, je partage ma vieille carte de baseball de la petite ligue en NFT, que quelqu’un a récemment trouvé et m’a envoyé…”, annonce le patron de Facebook sur Instagram.



Car oui, cette photo, prise en 1992, quand Mark Zuckerberg avait 8 ans, deviendra prochainement un NFT.

Comme le souligne The Verge, “ce lancement arrive à un moment intéressant pour Meta. Sa principale vache à lait, Facebook, vient d’annoncer la toute première baisse de son chiffre d’affaires pour le deuxième trimestre. Instagram est déjà dans un état de confusion, annulant les tests de fonctionnalités de type TikToK. Meta plonge donc, bien que tardivement, dans le marché de niche des "objets de collection numériques" qui s’est fortement effondré depuis son apogée en hiver.”

Bref, si la carte, que Zuckerberg a créée lui-même afin de la donner à sa monitrice de camp préférée, vous intéresse, suivez le compte de Metropolis Comic Connect pour plus d’infos.