La minute insolite : Mariah Carey a encore besoin d’un prompteur pour chanter “All I Want For Christmas Is You”

Cela peut paraître invraisemblable, mais la reine autoproclamée de Noël ne semble toujours pas connaître les paroles de son tube “All I Want For Christmas Is You.”

Pourtant, cet hymne s’est imposé au fil des années, et ce depuis sa sortie en 1994. Rien qu’en 2021, le titre a été streamé plus de 30 millions de fois. Ce qui explique sans doute pourquoi la chanteuse semble hiberner 11 mois sur 12, et ne sort plus que pour chanter cette chanson.

Ce fut notamment le cas le 24 novembre dernier, lors de la parade de Thanksgiving, organisée comme chaque année par l’enseigne Macy’s à New York. À cette occasion, Maria Carey a revêtu son plus beau costume de Maman Noël, et a chanté sa chanson… avec l’aide d’un prompteur géant.

Car oui, 28 ans plus tard, Mariah a toujours besoin d’un petit coup de pouce en cas d’oubli. Qu’à cela ne tienne, ça n’enlève rien à la chanson, qu’on vous remet ci-dessous. Ça fait toujours son petit effet.