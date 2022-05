La minute insolite : Margaret Atwood met aux enchères une version ininflammable de “La Servante Ecarlate”

“Aux États-Unis et dans le monde entier, les livres sont contestés, interdits et même brûlés. Nous avons donc créé une édition spéciale d'un livre qui a été contesté et interdit pendant des décennies”, a déclaré Penguin Random House. La maison d'édition a décrit cette nouvelle impression comme “conçue pour protéger cette histoire vitale et se présenter comme un symbole puissant contre la censure.”