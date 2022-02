Si vous avez déjà visité New York, et plus particulièrement Times Square, vous avez déjà croisé le Naked Cowboy, ce musicien de rue qui joue de la guitare en slip.

Et fidèle à lui-même, le Cowboy ne quitte pas son poste, malgré la tempête de neige qui s’abat actuellement sur New York. De son vrai nom Robert Burck, le musicien a en effet tenu à divertir les quelques passants. Quitte à tomber malade.