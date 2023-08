La minute insolite : LG dévoile un téléviseur intégré dans une valise

Vous partez en vacances, mais votre smartphone ou votre tablette sont bien trop petits pour regarder vos films et séries préférés ? Pas de soucis, LG a la solution.

Avec la StanbyME Go, LG a en effet intégré un écran tactile de 27 pouces dans une valise. L’écran, qui ne peut être retiré de la valise (celle-ci pourra néanmoins servir de support) fonctionne sous webOS (l’interface classique de LG) et embarque une prise HDMI, une entrée USB-A, ainsi qu’une prise en charge du Wi-Fi, du Bluetooth et même du AirPlay d’Apple.

Quatre haut-parleurs viennent compléter ce drôle d’ensemble, dont l’autonomie ne dépassera pas les trois heures. Mais clairement, la StanbyME Go n’est pas là pour séduire les cinéphiles. Dans ses images marketing, la marque montre surtout des exemples au bureau (pour une présentation lors d’une réunion), ou des exemples plus loufoques, comme ce look de platine vinyle à l’ancienne.