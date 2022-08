La minute insolite : les vaches ont des meilleures amies

Krista McLennan, de l’université de Northampton, a découvert que les vaches s’attachent émotionnellement à d’autres vaches, tout comme les humains se font des amis.

L'étude a été réalisée en appairant des vaches durant des intervalles de 30 minutes. La première paire était composée de 2 vaches qui ne se connaissaient pas et la paire suivante était constituée de vaches amies qui se connaissaient déjà. Les fréquences cardiaques des animaux étaient alors surveillées, à des intervalles de 15 secondes.

Les résultats ont montré que la vache, qui était jumelée avec une autre vache qu'elle connaissait et avec laquelle elle avait une relation, avait une fréquence cardiaque et un niveau de stress significativement plus faible que lorsqu'elle était jumelée avec une vache inconnue.

Si l’étude peut faire sourire, elle est en réalité très utile pour les agriculteurs. “Si les éleveurs remarquent les vaches qui semblent passer plus de temps ensemble et leur permettent d'être ensemble plus souvent, cela pourrait réduire considérablement leur niveau de stress et améliorer la quantité de lait produite.”