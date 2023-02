La minute insolite : les tweets d'Elon Musk ne fonctionnent pas, il vire l'ingénieur qui lui annonce

Le milliardaire serait-il trop susceptible ? Selon la newsletter Platformer, la réponse est oui. Le nouveau patron de Twitter a en effet viré un ingénieur qui a eu la lourde tâche d’annoncer une bien mauvaise nouvelle : les tweets signés Elon Musk sont moins populaires qu’avant.

Le patron de Twitter et de Tesla aurait convoqué un groupe d'ingénieurs en début de semaines, afin de savoir pourquoi son engagement (soit les likes, retweets et autres interactions sur ses tweets) sur la plateforme est en chute libre. "C'est ridicule. J'ai plus de 100 millions de followers, et je ne reçois que des dizaines de milliers d'impressions", aurait déclaré le patron selon plusieurs sources anonymes.

Pour l’ingénieur viré, qui était l’un des deux ingénieurs principaux restants au sein de l’entreprise, la raison est simple : “l'intérêt du public pour ses frasques a diminué”, comme l’expliquent les journalistes Casey Newton et Zoë Schiffer dans leur newsletter.