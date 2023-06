La minute insolite : les talibans organisent désormais des visites des sites qu’ils ont détruits

En Afghanistan, les talibans sont à la recherche de touristes en manque de sensations fortes. En effet, le groupe terroriste organise depuis peu des visites de monuments iconiques du pays.

Mais ces monuments ont une particularité, et pas des moindres : ils ont entièrement ou partiellement été détruits par les talibans. C’est notamment le cas de deux statues de Bouddhas, situés dans la province de Bâmiyân. Présentes depuis le sixième siècle, ces statues ont été détruites en 2001, sous les ordres de Mohammad Omar, le fondateur des talibans.

Les Bouddhas étaient alors considérés comme de "faux dieux", mais vingt ans plus tard, le groupe terroriste reconnaît que leur destruction était une erreur. Comme l’a déclaré le soldat Kheyal Mohammad, au Whashington Post, ces statues représentaient "l'identité de notre pays. Elles n'auraient pas dû être bombardées."

Qu’à cela ne tienne. Le groupe terroriste organise malgré tout des visites des décombres. Comptez 58 cent si vous êtes afghans, et 3,45 dollars pour un étranger. Il y a même un marchand de glace et un hôtel, pour parfaire la visite. À vos risques et périls, évidemment.